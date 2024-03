Wybory 2024. Znamy kandydatkę Lewicy na prezydenta Poznania! To szefowa poznańskich struktur. "Chcę zakończyć w Poznaniu Jackizm"

Kandydaci do Rady miasta Poznania z nowej Lewicy

Beata Urbańska kandydatką Lewicy na prezydenta Poznania

Od 2010 do 2018 roku była radną miejską i przewodniczącą komisji samorządowej. To właśnie z jej inicjatywy wprowadzono bezpłatną komunikację miejską dla uczniów szkół podstawowych. Rozwiązanie to zostało jednak w późniejszych latach porzucone.

Obecnie jest radną osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria i szefową poznańskich struktur Nowej Lewicy. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych startowała z 5 miejsca poznańskiej listy Nowej Lewicy do Sejmu. Otrzymała 2288 głosów.

Kandydatka na prezydenta Poznania będzie prawdopodobnie jedyną kobietą ubiegającą się o ten urząd. Radna miejska Halina Owsianna nazwała ją jedyną następczynią byłej polityczki Lewicy z Poznania Krystyny Łybackiej. Sama kandydatka zapowiedziała, że najważniejsza będzie dla niej walka o różnorodność i dostępność, ale nie tylko jako hasła na koszulce.