Wybory 2024. Konfederacja idzie do wyborów samorządowych w Poznaniu podzielona? Nowa Nadzieja z PiS, Ruch Narodowy osobno

Polska Jest Jedna idzie do wyborów w Poznaniu z PiS

Narodowcy chcieliby osobnych list Konfederacji

- Każda, choćby najmniejsza osobna prawicowa lista do rady miasta wpłynąć może na wynik całej prawicy w Poznaniu - zauważa Zbigniew Czerwiński.

Jak przekazał nam Zbigniew Czerwiński, trwają rozmowy aby Ruch Narodowy przyłączył się do komitetu Zjednoczonej Prawicy w Poznaniu. Byłaby to kolejna organizacja prawicowa włączająca się w ten komitet.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter Radia Poznań Ruch Narodowy wchodzący w skład Konfederacji chciałby w Poznaniu wstawić swoją listę kandydatów do rady miasta pod szyldem Konfederacji w ramach tak zwanego komitetu ogólnopolskiego. Na stworzenie własnego komitetu nie ma już szans, ponieważ upłynął już termin rejestracji.

Narodowcy chcieliby "jedynki" na listach Zjednoczonej Prawicy

Jednocześnie zauważa on, że Piotr Turzyński, lider lokalnych struktur Konfederacji, mógł podjąć decyzję o takim, a nie innym kształcie list wyborczych na wszystkich poziomach samorządu. Oznacza to, że Ruch Narodowy bez jego zgody nie będzie mógł wystartować do rady miasta pod szyldem Konfederacji.