Radny miejski pyta o pieniądze z KPO dla Poznania. Miasto chciałoby kupić za nie nowe tramwaje i autobusy oraz wykonać remonty szpitali

Pieniądze z KPO dla Poznania

Andrzej Rataj skierował interpelację do prezydenta Poznania w sprawie pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy na kanwie zapowiedzi uruchomienia tych pieniędzy. Uruchomione mają zostać także unijne pieniądze z funduszu spójności.

- Po ponad 2 latach braku wsparcia, po kluczowych zmianach w strukturach władzy centralnej jesienią 2023 roku na poziomie krajowym i po intensywnych negocjacjach w ostatnich tygodniach, nasz kraj będzie miał zatem możliwość wykorzystania ogromnej kwoty 137 mld euro, czyli około 600 mld zł, na rozwój w wielu sferach inwestycyjnych i społecznych - pisze Andrzej Rataj do prezydenta Poznania.

Dodaje, że znaczna część tych pieniędzy zostanie przekazana samorządom, w tym Poznaniowi. Dlatego też zapytał prezydenta w interpelacji na co zostaną one wydane, ile to będzie kosztowało oraz na jakim etapie są przygotowania do realizacji inwestycji.