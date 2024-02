"Jaśkowiak kontynuuje politykę Hitlera". Zbigniew Czerwiński przedstawił swój program dla Poznania. Będzie walczył o prawa kierowców

Jacek Jaśkowiak "wpisuje się w politykę Hitlera"

Jednym z członków bloku Zjednoczone Prawicy są przedstawiciele Konfederacji. Podczas wiecu obecny był jej przedstawiciel, kandydat partii w wyborach do Sejmu z Poznania. Krytykował on obecnego prezydenta za brak inwestycji drogowych, między innymi budowy nowych mostów i dróg, które odkorkowałyby miasto oraz opieszałe prowadzenie remontów.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że w Poznaniu jeszcze nigdy nie wygrał prawicowy kandydat. Skwitował to stwierdzeniem, że nie jest on od tego, aby podejmować się łatwych zadań.

Zbigniew Czerwiński będzie walczył o prawa kierowców

W swoim programie kandydat PiS podkreślał rolę mądrego zarządzania miastem. Uważa on, że obecne władze nie radzą sobie z planowaniem budżetu, przez co ciągle słyszymy, że "nie ma na coś pieniędzy". Stwierdził, że mieszkańcy Poznania musza przede wszystkim pamiętać o swojej historii i tę pamięć pielęgnować. Odniósł się także do szansy, jaką dla Poznania ma dać budowa CPK. Podkreśleniem tego było zaproszenie na wiec byłego pełnomocnika rządu do spraw CPK Marcina Horałę.