Prawo i Sprawiedliwość wciąż nie jest gotowe do wyborów samorządowych w Wielkopolsce. Oddaje je walkowerem?

Obecnie znamy kandydatów w PiS na prezydentów Poznania i Gniezna. Kandydat w stolicy Wielkopolski został ogłoszony dwa miesiące po wyrażeniu przez Jacka Jaśkowiaka woli wystartowania na trzecią kadencję. Nie jest tajemnicą, że Zbigniew Czerwiński nie jest szerzej znany w Poznaniu, ponieważ przez lata był szefem klubu PiS w sejmiku województwa. Sam kandydat w rozmowie z nami tuż po ogłoszeniu jego kandydatury przyznaje, że to prawda. Uważa jednak, że przemawia za nim doświadczenie oraz znajomość spraw związanych z samorządem.

- Mi się to kojarzy z Tadeuszem Zyskiem. Że także biznesmen z dużym dorobkiem zawodowym i społecznym. Jedna to jest Poznań. Zysk jako właściciel znanego wydawnictwa, prowadził dużą kampanię za spore pieniądze, a i tak nie udało mu się przejść do drugiej tury, co było głównym celem tamtej kampanii - zauważa politolog prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.