Radni wojewódzcy jednym głosem apelują do minister edukacji w sprawie Powstania Wielkopolskiego. "Przykład, którego bardzo potrzebujemy" Paweł Antuchowski

Marszałek Marek Woźniak skierował pismo do minister edukacji 16 lutego. Robert Woźniak

Sejmik Województwa Wielkopolskiego jednogłośnie przyjął stanowisko w sprawie zmiany podstawy programowej dotyczącej Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Sprzeciwili się oni marginalizowaniu zwycięskiego zrywu Wielkopolan w podręcznikach do historii. Stanowisko to, zgłoszone przez radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość, stanowi uzupełnienie pisma, jakie wcześniej do ministerstwa wystosował marszałek Marek Woźniak.