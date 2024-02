Wybory samorządowe 2024. Jacek Jaśkowiak odpowiada na słowa o polityce hitlerowców. "To żenujące, że Czerwiński otacza się taką hołotą"

Jacek Jaśkowiak odpowiada na słowa o polityce hitlerowców

- Jestem zażenowany tym, że Czerwiński sięga do środowiska, które oddaje hołd hitlerowcom i w dodatku zupełnie bezpodstawnie zarzuca to innym. To jest żenujące, że otacza się taką hołotą .

Czerwiński: "sformułowanie było niefortunne"

Sam Zbigniew Czerwiński podczas swojej konferencji programowej nie odniósł się do tych słów. Zapytaliśmy o to następnego dnia, kiedy ogłaszał on, że do formatu Zjednoczonej Prawicy dołącza przedstawicielka partii Polska Jest Jedna dr Halina Bogusz.