Wybory samorządowe 2024: Jacek Jaśkowiak kpi sobie z kandydatki Nowej Lewicy? Umieścił ją na swoim plakacie

Jacek Jaśkowiak promuje się na plakatach

- Sztab Jacka Jaśkowiaka zwrócił się do mnie z prośbą o wykorzystanie fajnego zdjęcia sadzenia lasu w kampanii. To było jeszcze zanim ja zdecydowałam się kandydować z list Lewicy. Stwierdziłam (wtedy), że sadzimy las, fajna rzecz – ok - mówiła.

Jacek Jaśkowiak wita się z różnymi osobami na plakatach

W swojej odpowiedzi Gołek nie odniósł się do pytań PAP o to, czy radna Bonk-Hammermeister została uprzedzona, w jaki sposób i w jakiej formie to zdjęcie zostanie wykorzystane, ani do pytania o to, czy w sytuacji, kiedy Bonk-Hammermeister ogłosiła swój start do Rady Miasta Poznania z innego komitetu - sztab prezydenta rozważa jakieś ograniczenie rozpowszechniania tego plakatu, wycofania go - ze względu na znajdowanie się na nim kandydatów z dwóch różnych komitetów wyborczych.