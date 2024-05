Lech Poznań betonuje chory układ, który doprowadził do kolejnej katastrofy. To nie wróży nic dobrego

Tak jak po poprzednich fatalnych sezonach 2018/19 i 2020/21 roku Tomasz Rząsa próbuje teraz pokazać, że w Lechu Poznań nastąpi nowe rozdanie, a zakontraktowany we wtorek trener Niels Frederiksen, to najlepszy dla Kolejorza wybór, gwarantujący rozwój sportowy i stabilizację na tym stanowisku. W rzeczywistości, jak zauważył Filip Modrzejewski ze sport.pl w programie „Prawda futbolu” Romana Kołtonia, jest to zabetonowanie obecnego sposobu zarządzania klubem. A jest to chory układ, który doprowadził do kolejnego kryzysu na wielu polach i nie wróży nic dobrego.

"Zakład utylizacji marzeń" kibiców Lecha Poznań ma się dobrze

Pisaliśmy już, że najgorsze jest to, iż odbudową Lecha Poznań po raz kolejny mają zająć się ludzie, którzy, jak to sami mówią kibice, prowadzą zakład utylizacji ich marzeń. W Kolejorzu potrzebne jest nowe spojrzenie na całe zarządzanie pionem sportowym, potrzebny jest trener gwarantujący sukces, musi być określony jasny podział odpowiedzialności za wyniki i transfery.

Lech Poznań natomiast chce działać tak, jak do tej pory działał, choć do jedynego sukcesu w ostatnich latach rządów Piotra Rutkowskiego i Tomasza Rząsy doprowadził Maciej Skorża, a więc trener, który znał realia naszej ekstraklasy, doprowadził do sukcesów kilka klubów i sam podejmował kluczowe decyzje.

Po tym jak Skorża odmówił Lechowi, co zresztą specjalnie nie dziwi, następnym kandydatem powinien być Marek Papszun. Tego nazwiska przy Bułgarskiej boją się jak diabeł święconej wody. Bo głównym problemem Lecha Poznań jest to, że to Piotr Rutkowski chce osobiście mieć wpływ na wszystko i ani myśli usunąć się w cień. Jak to zauważył Józef Djaczenko z portalu kibicpoznański.pl, klub służy do zaspokajania jego zachcianek i nie ma zamiaru z tego rezygnować. Dalej będzie zatrudniał ludzi, którzy mu przytakują, wybierał piłkarzy, podporządkowywał sobie trenerów, na co Papszun, by sobie nie pozwolił. Niestety, większość decyzji Piotra Rutkowskiego jest zła, a Lech Poznań marnuje swój potencjał i regularnie się kompromituje, doprowadzając swoich kibiców do rozpaczy.