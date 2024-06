Daniel Michalski czwarty raz z rzędu przebrnął eliminacje w Enea Poznań Open. Polak rozegrał najdłuższe spotkanie w historii turnieju Radosław Patroniak

Daniel Michalski stoczył w poniedziałek, 17 czerwca heroiczny bój i dzięki temu zagra w turnieju głównym Enea Poznań Open Paweł Rychter/Enea Poznań Open Zobacz galerię (7 zdjęć)

Daniel Michalski piąty raz w karierze wystąpi w turnieju głównym Enea Poznań Open. Polak pomyślnie przebrnął eliminacje, pokonując w poniedziałek Rumuna Alexandru Jecana 4:6, 7:6 (7-5), 7:5. To był niezwykle zacięty bój, który trwał trzy godziny i 10 minut, a to oznacza, że był to najdłuższy mecz w historii poznańskiego challengera.