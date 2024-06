Alergia latem - co pyli w lipcu, sierpniu i wrześniu? Sprawdź wakacyjny kalendarz alergika

Letnie pylenie - co nas czeka?

Chociaż pylenie drzew rozpoczyna się już z pierwszymi ciepłymi dniami wiosny, to latem również możemy spodziewać się wzmożonego stężenie alergenów. Każde drzewo ma inny termin pylenia, co sprawia, że alergicy muszą być przygotowani na różne alergeny przez cały rok.

Sprawdź, co pyli w lipcu, sierpniu i wrześniu

Lipiec to miesiąc, w którym dominującym alergenem są trawy. Jednak to nie jedyna zmora, z którą muszą mierzyć się alergicy. W pierwszej połowie lipca zaczyna pylić również szczaw, a w drugiej połowie miesiąca dołącza do nich bylica. Warto również pamiętać o takich alergenach jak grzyby cladosporium czy alternaria.