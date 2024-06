Oto najlepsi dietetycy w Poznaniu! Zobacz kogo polecają pacjenci w serwisie ZnanyLekarz.pl. Sprawdź ranking

Kiedy iść do dietetyka?

Dietetyk to osoba, która pomaga ustabilizować wagę i zrzucić zbędne kilogramy, dopasowując rodzaj diety do indywidualnych potrzeb pacjenta. Pełni też ważną rolę w procesie powrotu do zdrowia pacjentów po długotrwałych chorobach czy rekonwalescencji.

Znalezienie dobrego dietetyka jest ważne, ponieważ do jego zadań należy nie tylko dopasowanie diety do chorego, ale też edukowanie jego oraz jego opiekunów w zakresie żywienia, zarówno osób chorych, jak i zdrowych. To on będzie kontrolował naszą wagę i wygląd naszej sylwetki, poprzez analizę wyników badań, ale też określanie wpływu składników spożywczych na nasz organizm i wprowadzenie ich do diety lub ich wykluczenie.