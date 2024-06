25-letni Adrian miał wypadek i porusza tylko gałkami ocznymi. Lekarze zorganizowali zbiórkę. Pomożecie?

W Pleszewskim Centrum Medycznym trwa walka o przyszłość 25-letniego Adriana Sztukowskiego, który po dramatycznym wypadku samochodowym został całkowicie sparaliżowany. Mimo braku uszkodzeń mózgu, jego stan wymaga intensywnej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu do komunikacji. Koszty leczenia są ogromne, dlatego lekarze apelują o wsparcie finansowe.

Dramatyczny wypadek i tragiczne skutki

Adrian Sztukowski, zawodowy kierowca, 3 kwietnia 2023 roku doznał dramatycznego wypadku, wracając do domu na święta wielkanocne. Zasłabł za kierownicą, co doprowadziło do zderzenia z betonową ścianą. W wyniku wypadku doznał licznych obrażeń, w tym złamania kręgosłupa, co spowodowało całkowite czterokończynowe porażenie.

Z miejsca wypadku został przetransportowany do szpitala specjalistycznym helikopterem, a następnie trafił do różnych ośrodków medycznych w Polsce. Obecnie jego opiekę przejęło Pleszewskie Centrum Medyczne, gdzie lekarze i personel medyczny robią wszystko, aby pomóc Adrianowi wrócić do jak najlepszego stanu zdrowia.

- Historia tego pacjenta jest bardzo smutna. Po wypadku trafiał do różnych ośrodków medycznych w Polsce. Ponieważ jest osobą całkowicie niepełnosprawną ruchowo, brak aktywności fizycznej powodował u niego bardzo ciężkie infekcje. Gdy trafił do pleszewskiego szpitala, nasi lekarze robili i robią wszystko, aby pan Adrian był w jak najlepszej formie. Zaangażowali się też osobiście w zbiórkę pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu do bezdotykowej komunikacji i liczą, że społeczeństwo też pochyli się nad jego trudną sytuacją - opowiada Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego.

Niezłomny duch i nadzieja na przyszłość

Mimo całkowitego paraliżu i przykucia do łóżka, Adrian nie traci ducha. Dzięki ciężkiej pracy Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Pleszewskiego Centrum Medycznego, pacjent zaczął odnosić pierwsze sukcesy w rehabilitacji. Już teraz możliwe jest sadzanie go na wózku inwalidzkim, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się nieosiągalne.

- Pacjent jest przewlekle leżący. Porusza tylko gałkami ocznymi, ale rozmawia. Jest w pełni świadomy i logiczny. Niestety, jest całkowicie sparaliżowany i przykuty do łóżka, ale jest nadzieja, bo dzięki ciężkiej pracy naszego szpitalnego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej już możliwe jest sadzanie go na wózku inwalidzkim, a jeszcze kilka tygodni temu wydawało się to nieosiągalne - mówi dr n. med. Krzysztof Cieszyński, szef Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Zbiórka personelu szpitala

Kluczowym elementem dalszej rehabilitacji Adriana jest zakup specjalistycznego sprzętu sterowanego ruchami gałek ocznych, który umożliwi mu komunikację oraz pewną samodzielność. Niestety, rodzina Adriana nie jest w stanie pokryć kosztów prywatnej rehabilitacji i niezbędnego sprzętu.

- Zależy nam na zakupieniu sprzętu sterowanego ruchami gałek ocznych do obsługi komputera, żeby zwiększyć szanse tego młodego człowieka na w miarę normalne życie i rozwój. Dzięki temu będzie bardziej niezależny od innych i samodzielny. Potrzebna jest też intensywna rehabilitacja, która pozwoli na to, by pan Adrian mógł oderwać się od łóżka i poruszać na dostosowanym do jego potrzeb wózku - dodaje Katarzyna Idzik, lekarz specjalista chorób wewnętrznych.

W odpowiedzi na te potrzeby, zespół medyczny z Pleszewskiego Centrum Medycznego uruchomił zbiórkę charytatywną na zakup sprzętu i finansowanie rehabilitacji. Każda złotówka może pomóc Adrianowi odzyskać większą samodzielność i poprawić jakość życia. Pomóc można, wpłacając pieniądze na stronie zrzutka.pl - kliknij w link do zbiórki.

