Był pijany, zabił na drodze. Miał odsiedzieć 15 lat, wyszedł po 4. Drogowy zabójca na wolności po decyzji Sądu Najwyższego

Tragiczny wypadek i wyrok

W czerwcu 2020 roku, na drodze w Wielkopolsce doszło do tragicznego zdarzenia. Sylwia i Roman, małżeństwo spod Nowego Tomyśla, nie dojechali razem do pracy. Ich samochód został uderzony przez pojazd prowadzony przez Leszka G., który miał we krwi blisko półtora promila alkoholu. Roman zginął na miejscu, a Sylwia odniosła poważne obrażenia.