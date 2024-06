Kilka ciosów siekierą w głowę... Sprawa sprzed 24 lat wraca do sądu. Morderstwo w poznańskim komisie samochodowym

Kilka ciosów siekierą w głowę...

Według ustaleń śledczych 31 sierpnia 2000 roku, Wojciech W. miał wedrzeć się do komisu samochodowego przy ul. 28 czerwca 1956 w Poznaniu. Tej samej nocy zginął właściciel komisu Sławomir S. Rzekomy sprawca miał ukrywać się, czekając aż ofiara zapadnie w sen. Właściciel komisu nie wybudził się, dostając kilka ciosów siekierą w głowę.

Sprawa powróciła do poznańskiego Sądu Okręgowego za sprawą ekspertów z Archiwum X oraz prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Informowaliśmy o tym w poniższym artykule:

- W ocenie naszej i prokuratury zebrany materiał jest wystarczający, ale będzie to oceniał sąd

Oskarżony zaprzecza swoim słowom

- Nie zgadzam się z częścią, w której zeznałem, że go uderzyłem

- powiedział oskarżony Wojciech W., nie przyznając się do morderstwa Sławomira S.

Mężczyzna w jednym z wyjaśnień zwrócił uwagę na wiele nieprawidłowości, do których miało zajść podczas jego zatrzymania. Wojciech W. miał być między innymi zastraszany oraz naciskany do przyznania się do winy. Dodatkowo w wyjaśnieniu oskarżony wyznał, że zabójstwa miał dopuścić się inny mężczyzna - Horst R.