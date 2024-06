– WHO odnotowuje wzrost zapotrzebowania na te leki oraz doniesienia o fałszerstwach. Te sfałszowane produkty mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi. Jeśli produkty nie zawierają niezbędnych surowców, sfałszowane leki mogą prowadzić do powikłań zdrowotnych wynikających z niekontrolowanego poziomu glukozy we krwi lub masy ciała – przestrzegają przedstawiciele WHO.