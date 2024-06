Śmierć 39-letniej Natalii z Gortatowa pod Poznaniem. Jej mąż Adam R. usłyszał zarzuty. Zdradził, jak zabił swoją żonę i przyznał się do winy

Śmierć 39-letniej Natalii z Gortatowa. Jej mąż usłyszał zarzut zabójstwa

W czwartek, 20 czerwca zatrzymany mąż Natalii został doprowadzony do prokuratury w Poznaniu, gdzie odbyło się jego przesłuchanie.

Jak doszło do zabójstwa?

– Biegły we wstępnej opinii wskazał, że zmarła śmiercią nagłą, gwałtowną na skutek zagardlenia, w mechanizmie zadławienia, poprzez bezpośredni nacisk na szyję – relacjonuje prok. Wawrzyniak.

Zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim usłyszał mąż kobiety, Adam R. Jak wskazuje prokurator, mężczyzna przyznał się do uduszenia żony i złożył bardzo obszerne wyjaśnienia.

Do zabójstwa doszło w domu małżonków.

– Z jego relacji podejrzanego wiemy, że spotkali się w kuchni. Tam doszło do pewnej wymiany zdań, która – zdaniem mężczyzny – doprowadziła do jego zachowania – mówi prokurator.

– Jak stwierdził, nie wiedział co zrobić, wpadł w panikę i udał się przed siebie, żeby coś zrobić. Nie wybierał tego miejsca – wskazuje.

Nie wie, dlaczego zabił żonę

Prokuratura zawnioskowała do sądu o tymczasowe aresztowanie 60-letniego Adama R. Sąd przychylił się do tej prośby. Adam R. objęto aresztem do 17 września.