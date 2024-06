Szybka interwencja medyczna uratowała życie niemowlęcia. "Była bita od urodzenia"

- Wiadomo, że dziewczynka była bita od urodzenia, ponieważ jak zrobiono tomografię, to okazało się, że poza świeżym krwiakiem w główce, który operowano w trybie pilnym, były jeszcze starsze. To świadczy o przebytych urazach. Można przypuszczać, że dziecko było rzucane o miękkie elementy łóżka, co nie powodowało zewnętrznych urazów, ale poturbowało je mocno wewnętrznie