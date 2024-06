- Wszystkie zebrane informacje były na bieżąco przekazywane niemieckiej policji, która dzięki temu wiedziała co planują kibice z Polski i w odpowiedni przygotowała się do ich przyjęcia. Policjanci z Hamburga uniemożliwili konfrontację obu grup. Pseudokibice zostali prewencyjnie zatrzymani, a następnie wydaleni z Hamburga. Nie doszło do żadnych incydentów - informuje Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.