Tego nie można mrozić! Jakich produktów nie wolno wkładać do zamrażarki? Sprawdziliśmy! Weronika Błaszczyk

W niektórych przypadkach żywność może utracić swoje wartości odżywcze, czasami jednak może nawet poważnie zaszkodzić zdrowiu.Czego dokładnie nie można mrozić? Mamy listę! Sprawdź pełną listę produktów, których nie wolno mrozić ----> 123rf.com/qwartm/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (9 zdjęć)

Mrożenie jedzenia pozwala zachować dłuższą świeżość różnych produktów. Ponadto, dzięki temu nadmiar przygotowanej żywności można odłożyć na później, zamiast ją wyrzucać. Choć, wiele rzeczy można nadaje się do włożenia do zamrażarki, to istnieje też grupa takich składników, których nie wolno przechowywać w bardzo niskiej temperaturze. Czego dokładnie nie wolno mrozić? Mamy pełną listę!