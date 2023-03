Kardiolodzy unikają tych produktów. Co jest najgorsze dla serca? Mamy listę! Sprawdź! Weronika Błaszczyk

Choroby serca są jednymi z najpowszechniejszych schorzeń. Mogą dotknąć osoby w różnym wieku. By dbać o swoje zdrowie, warto pewnego rodzaju produkty wykluczyć lub ograniczyć ze swojej codziennej diety. Sprawdź, czego unikać, by zachować zdrowe serce jak najdłużej.

Choroby serca to obecnie prawdziwa plaga. Problem ten potrafi mocno utrudnić funkcjonowanie, a dotyczy wielu osób. Co ciekawe, nie tylko starszych, ale w rzeczywistości każdy, niezależnie od wieku, może mieć kłopoty z tym mięśniem. Na stan układu krążenia wpływa kilka czynników, wśród nich ważną rolę odgrywa dieta oraz styl życia. Istnieją produkty, które mogą szkodzić sercu. Dla zdrowia lepiej byłoby je wyeliminować z codziennego jadłospisu lub chociaż mocno ograniczyć. Czego nie polecają, a czasem wręcz unikają kardiolodzy? Co nie wpływa dobrze na serce? Przedstawiamy listę jedzenia!