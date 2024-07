Ślimaki zjadają Twój ogród? Mamy na to sposób! Sprawdź te skuteczne metody walki ze szkodnikami i uratuj swój ogród przed ślimakami

Dlaczego ślimaki są problemem? Szkody wyrządzane przez ślimaki

Ślimaki, zwłaszcza te bez muszli, są w stanie zniszczyć duże części Twojego ogrodu w bardzo krótkim czasie. Żerują głównie nocą, co sprawia, że często nie jesteśmy świadomi skali problemu, dopóki nie zobaczymy zniszczeń rano. Ślimaki zjadają liście, pędy, a nawet korzenie roślin, co może prowadzić do ich obumierania. Szczególnie narażone są młode sadzonki oraz delikatne kwiaty.