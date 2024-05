Zamek jak z filmu w Wielkopolsce! Wybierz się do malowniczego Gołuchowa. Mamy niezwykłe zdjęcia

Pogoda ostatnio nas rozpieszcza i nie pozwala siedzieć w domu. Przedstawiamy zatem ciekawe miejsce, gdzie nie tylko można spędzić czas w plenerze, ale także zobaczyć zabytkowe wnętrze. To zamek w malowniczym Gołuchowie.

Gołuchów to malownicza miejscowość w Wielkopolsce w powiecie pleszewskim. Znajduje się tam wyjątkowy zamek, wokół którego rozciąga się piękny park. To idealne miejsce do rodzinnych spacerów, wycieczek rowerowych, a także sesji zdjęciowych.

Plan filmowy w zamku w Gołuchowie

Czy wiedzieliście o tym, że zamek w Gołuchowie można zobaczyć w kilku produkcjach filmowych?

Świat bajek, wyobraźni i kreatywności, który można poznać w jedynej takiej szkole, na zajęciach u profesora Kleksa... Każdy pewnie już domyśla się, że chodzi o opowieść Jana Brzechwy pt. Akademia Pana Kleksa. To właśnie Gołuchowski zamek stał się planem filmowym zarówno dla ekranizacji z 1983 roku jak i 2023 roku w reżyserii Macieja Kawulskiego.

Na zamku kręcono też sceny w serialu Królowa Bona. Gołuchowskie krużganki w filmie grają zamek w Bari. Królowa po powrocie do domu, uśmiecha się i spogląda z krużganków na… morze. Choć budynek nie sąsiaduje z wielką wodą to w filmie wszystko jest możliwe, a dookoła rozciąga się wielki park, który o każdej porze roku staje się idealnym plenerem do sesji zdjęciowych czy spacerów.

Nieoznakowana ścieżka turystyczna i skrzynia skarbów

Gołuchowskie arboretum to miejsce, gdzie można spacerować, rozłożyć koc i urządzić piknik.Na obszarze 158 hektarów znajdują się rzadkie i egzotyczne gatunki drzew, a także mauzoleum-kaplica grobowa Elżbiety Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej, fundatorki zamku. Spacerując po parku, można jednak podziwiać nie tylko piękno przyrody, ale także historię tej wyjątkowej posiadłości.

Dla spragnionych wiedzy i ciekawostek, którzy lubią rozwiązywać zagadki, proponujemy dwie trasy questowe (Śladami Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej oraz Wędrówki Dendrologiczne), do których ulotki otrzymać można w Muzeum Leśnictwa.

Uczestnik zabawy rozwiązuje zadania i zagadki zawarte w ulotce questowej. To one prowadzą od punktu do punktu, aż do miejsca, w którym została ukryta skrzynia skarbów. Skarbem jest pieczęć, którą przystawia się na ulotce, jako poświadczenie przejścia questa. Obie piesze trasy trwają ok. 40-45 minut.

Obecnie zamek pełni rolę oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Możemy podziwiać zabytkowe wnętrza oraz bogate zbiory dzieł sztuki. Wśród eksponatów znajdują się m.in. prace Fransa Florisa oraz kolekcja starożytnych waz greckich.

Godziny otwarcia zamku w Gołuchowie

Godziny otwarcia muzeum są uzależnione od sezonu, dlatego warto sprawdzić aktualny rozkład przed planowaną wizytą. Bilety wstępu są w przystępnej cenie, a we wtorki zwiedzanie jest darmowe dla wszystkich chętnych. Zamek jest otwarty dla zwiedzających od wtorku do niedzieli. Bilet normalny kosztuje 20 złotych, a ulgowy 13 złotych. We wtorki wstęp jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających.

