Autobusy MPK Poznań przechodzą na emeryturę. "Czas na zasłużony odpoczynek" Nicole Młodziejewska

Przez lata służyły pasażerom przewożąc ich ulicami Poznania. Pozwalały im dotrzeć do szkoły, pracy, na spotkania. Teraz przyszedł czas, by na stałe zjechały do zajezdni. Autobusy MAN Lion's City przestaną kursować w mieście.