Grunwald Poznań wejdzie do Ligi Centralnej kuchennymi drzwiami? Działacze wojskowych czekają na zatwierdzenie awansu przez władze ligi

Podopieczni Michała Tórza byli bowiem niepokonani do Turnieju Mistrzów w Płocku, kiedy to dopiero w ostatnim jego dniu przegrali z Gwardią Koszalin. Kolejną szansę na awans poznaniacy dostali w barażu z Anilaną Łódź, ale po remisie na własnym parkiecie w rewanżu okazali się słabsi od rywali.

Działacze Grunwaldu zapowiedzieli, że są przygotowani na oba warianty gry, ale po ewentualnym zatwierdzeniu do Ligi Centralnej są gotowi do przeprowadzenia transferów, by zdecydowanie wzmocnić kadrę zespołu.