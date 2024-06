Grunwald Poznań nie awansował do Ligi Centralnej. W rewanżu z Anilaną w Łodzi zabrakło armat i lepszej defensywy

Zobacz też: Poznańscy szczypiorniści nie są już niepokonani

O przegranej poznaniaków zadecydowała pierwsza połowa, w której goście zdobyli jedynie 7 goli. Po kwadransie drugiej połowy przewaga gospodarzy zmalała do trzech bramek, ale w końcówce łodzianie znów się rozkręcili i szybko pokazali, że to oni będą niekwestionowanymi zwycięzcami tego dwumeczu. Cichym bohaterem rewanżu był bramkarz Anilany, Eryk Pisarkiewicz, który w wielu sytuacjach był dla przyjezdnych zaporą nie do przebycia.