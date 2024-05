Grunwald Poznań wciąż w grze o awans do Ligi Centralnej mimo że nie jest już niepokonany. W Płocku na drodze do marzeń stanęła Gwardia

Tymczasem AWS Energa Szczypiorno Kalisz pokonało MTS Żory 30:29 (11:15) i wywalczyło utrzymanie w Orlen Superlidze Kobiet.

W ostatniej akcji pierwszej części meczu miały bezpośredni rzut karny, jednak Karolina Herian zamiast do bramki trafiła w twarz Martynę Borysławską, za co dostała czerwoną kartkę. Mimo to MTS prowadził po 30. minutach 15:11. Kaliszanki wiedziały, że przy takiej przewadze awans do Superligi mają żorzanki. Po przerwie mecz się wyrównał, lecz stopniowo stratę zmniejszały kaliszanki, które ostatecznie po bramce Darii Miłek w 51. minucie doprowadziły do remisu 24:24. Ostatecznie wojnę nerwów wygrały kaliszanki 30:29.