Enea Piłka Ręczna Poznań zakończyła sezon. Są ambitne plany na kolejne miesiące, jednak bez najlepszej zawodniczki

- Moje życie zawodowe cały czas do tej pory było aktywne, także skupie się na tym. Przyjdzie także czas na nowe wyzwania, także zobaczymy, co przyniesie życie. W zespole jest bardzo duży potencjał. Jest dużo młodych, perspektywicznych zawodniczek. Praca, praca i tylko ciężka praca i myślę, że pod koniec przyszłego sezonu będą powody do radości. Mam tyle wspaniałych wspomnień, że trudno jest wybrać jedno konkretne. Myślę jednak, że najmilej będę wspominać wszystkie znajomości i zawarte przyjaźnie. Ludzie to jest to, co zostanie w sercu na zawsze - zaznaczyła Wasiak.