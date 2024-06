Wyjeżdżasz na wakacje? O tym nie możesz zapomnieć! Sprawdź, jak przygotować apteczkę na wyjazd latem. Poradnik dla podróżujących Nicole Młodziejewska

Planowanie wakacyjnej podróży to nie tylko wybór miejsca i pakowanie walizek, ale także przygotowanie apteczki. Konsultacja z farmaceutą może okazać się nieocenioną pomocą w wyborze najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych leków dla Ciebie i Twojej rodziny. Warto pamiętać o przeciwwskazaniach, chorobach przewlekłych oraz wygodzie stosowania leków. Sprawdź, co warto zabrać ze sobą do apteczki na wakacje.