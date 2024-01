10-latek z Wielkopolski walczy z guzem mózgu. Choroba odebrała mu sprawność. Trwa zbiórka na jego leczenie i rehabilitację

- Jeszcze w maju wydawało nam się, że Olek jest zdrowy. Poszedł do pierwszej komunii świętej. Kilka dni później płakałem na korytarzu, gniotąc w ręce kartkę ze straszną diagnozą – złośliwy nowotwór mózgu - wspomina tata Olka.

Wszystko zaczęło się w dniu I komunii świętej Olka. Chłopiec czuł się źle przez cały dzień - miał zawroty głowy i nudności. Początkowo rodzina myślała, że to stres związany z uroczystością, jednak prawda okazała się dużo bardziej niepokojąca.

Po złym samopoczuciu w dniu komunii Olek trafił do pediatry, który natychmiast skierował go na badanie tomografem komputerowym.

- Częściowo usunięty guz mózgu oznacza jedno – prędzej czy później trzeba będzie zmierzyć się z tym potworem jeszcze raz. Wiemy, co ta bestia potrafi robić z naszym dzieckiem. Olek jest w tej chwili dzieckiem niepełnosprawnym, które potrzebuje pomocy w każdym aspekcie swojego życia - zwraca uwagę ojciec 10-latka.

"Spadło z łóżeczka". Do szpitali trafiają dzieci maltretowane przez rodziców

Chłopiec obecnie trafił do kliniki Budzik w Warszawie. Jednak opieka, której wymaga, jest bardzo trudna i droga. Do tego dochodzi też nieustanna rehabilitacja. Wszystko to razem generuje olbrzymie koszty, które przerastają rodzinę chłopca. Dlatego powstała zbiórka, której celem jest pomoc w zebraniu pieniędzy na ratowanie życia i zdrowia Olka. Dostępna jest ona na stronie fundacji Siepomaga.pl. Wszelkie darowizny można wpłacać wchodząc na stronę: [a]https://www.siepomaga.pl/aleksander-mikolajczak;www.siepomaga.pl/aleksander-mikolajczak;nf[/a] lub za pomocą baneru umieszczonego na dole artykułu.