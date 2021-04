14 gmin z woj. wielkopolskiego i lubuskiego zapowiada budowę tanich mieszkań. To oferta dla osób, które nie mają zdolności kredytowej

W 2020 r., pomimo pandemii koronawirusa, oddano do użytku prawie 222 tys. mieszkań. To najwyższy wynik od 1979 r. Wzrost inwestycji w sektorze mieszkalnictwa może cieszyć, jednak ceny powstających mieszkań są zbyt wysokie. Aby temu zaradzić, powstała Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, której celem jest budowa lokali mieszkalnych dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale pracują i regularnie płacą czynsz.

Czempiń, Gniezno, Kalisz, Kargowa, Kępno, Konin, Międzyrzecz, Oborniki, Powidz, Pobiedziska, Słubice, Środa Wielkopolska, Strzelce Krajeńskie i Świebodzin – to 14 gmin, które wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości założyły SIM „KZN-Zachodni”. Każda z gmin do spółki wniesie po 3 mln zł oraz grunty.

- Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o projekcie, okazało się, że różnic nie było widać, choć ich oczywiście nie brakuje. Program jest odpowiedzią na to, czego brakuje w polskim mieszkalnictwie. Nie da się zbudować żadnej sensownej polityki mieszkaniowej państwa bez udziału samorządu

Możliwość wykupu mieszkania

Zadaniem SIM jest budowa mieszkań na wynajem. Kwota czynszu ma być umiarkowana, zaś mieszkańcy mają mieć możliwość dojścia do własności. W gminach założycielskich powstanie ok. 1600 mieszkań. Według wstępnych prognoz wbicie łopaty powinno się odbyć w drugiej połowie 2022 r. Najbardziej zaawansowane prace w przygotowaniach do rozpoczęcia inwestycji mają Kępno i Gniezno. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi mieszkańcy wprowadzą się pod koniec 2024 r.

SIM jest jednym z elementów programu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem ministerstwa jest rozwój mieszkalnictwa tak, by do 2030 r. na 1000 mieszkańców przypadało 435 mieszkań (do tej pory 391).

Krajowy Zasób Nieruchomości - czym się zajmuje?

Krajowy Zasób Nieruchomości powstał w 2017 r. Jego misją jest wspieranie polityki mieszkaniowej państwa poprzez analizowanie, pozyskiwanie i wykorzystywanie gruntów Skarbu Państwa. Jednym z zadaniem KZN jest podejmowanie działań realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań na wynajem.