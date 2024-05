Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu protestowali przed ratuszem. "700 osób czeka eksmisja"

- Osiedle Maltańskie istnieje w Poznaniu od 1928 roku. Ludzie mieszkali tu i byli zameldowani, płacili podatek od nieruchomości, osiedle zostało zatwierdzone w 1994 roku przez Miasto jako jednostka administracyjna, co utwierdziło nas w przekonaniu, że działka, na której żyjemy jest faktycznie nasza. Niestety od dziesiątek lat poprzez zaniedbania, brak pozwolenia na dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, odcięcie od miejskich dotacji, zarówno właściciel terenu jak i miasto wyraźnie dążą do likwidacji osiedla.