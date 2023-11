15-latek śmiertelnie potrącony przez pociąg w Belęcinie koło Wolsztyna

Potrącenie na torach w Belęcinie

Jak powiedział PAP oficer dyżurny wielkopolskich strażaków, do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 17:00 w miejscowości Belęcin w pow. wolsztyńskim.

- Doszło tam do śmiertelnego potrącenia nastolatka przez pociąg osobowy relacji Zbąszyń-Wolsztyn

- podaje dyżurny wielkopolskich strażaków.

Dodał, że według wstępnych informacji, nikt z podróżujących pociągiem nie został poszkodowany.

Z uwagi na okoliczności pasażerom zapewniono transport zastępczy.

(PAP)