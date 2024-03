2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To powinieneś wiedzieć o autyzmie i o tym dniu! Adrianna Jackowiak

Co roku, 2 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, ustanowiony przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Głównym celem tego dnia jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat problemów osób dotkniętych tym schorzeniem. PIXABAY Zobacz galerię (5 zdjęć)

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, obchodzony 2 kwietnia każdego roku, stanowi ważne wydarzenie w kalendarzu społeczności autystycznej i społecznej ogólnie. Jest to czas, kiedy ludzie na całym świecie podejmują działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat autyzmu oraz promowania zrozumienia i akceptacji dla osób z autyzmem. Co to jest autyzm i w jakim celu obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu? Wejdź w galerię zdjęć i dowiedz się więcej!