Zakonnice z Wielkopolski zrobiły coś, co wywróciło ich świat do góry nogami! Światowy Dzień Pingwina w Domu Chłopaków w Broniszewicach

Światowy Dzień Pingwina w Domu Chłopaków w Broniszewicach

Siedem lata temu Dominikanki z Domu Chłopaków w Broniszewicach wpadły na nietypowy pomysł. Z okazji Światowego Dnia Pingwina nagrały filmik, który nie tylko śmieszył i pokazywał dystans zakonnic, ale również zaprosił do czegoś o wiele ważniejszego niż życzenia... Do zbiórki na budowę nowego Domu Chłopaków. Stary pałac, w którym mieszkali niepełnosprawni chłopcy nie spełniał żadnych norm i groziło mu zamknięcie. Wówczas zakonnice zrobiły coś, co nagle wywróciło ich cały świat i świat chłopców do góry nogami.