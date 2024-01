21-latek uszkodził karetkę i naruszył nietykalność cielesną ratownika medycznego oraz policjanta

Sobotni wieczór, 13 stycznia 2024 roku, okazał się niezwykle trudny dla ratowników z Pleszewskiego Centrum Medycznego pełniących dyżur na podstacji w Gizałkach. Niosąc pomoc, zostali zaatakowani przez agresywnego pacjenta. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu wrzesińskiego, gdzie została zadysponowana karetka.

- Kilkanaście minut przed 21:00 w Nowej Wsi Podgórnej 21-latek zamieszkały w gminie Miłosław w trakcie czynności zmierzających do przetransportowania go karetką do szpitala, poprzez kopnięcie naruszył nietykalność cielesną ratownika medycznego, a następnie wyrwał mu torbę medyczną z wyposażeniem