- Nigdy nie otrzymałem żadnej konkretnej propozycji od żadnego wiarygodnego polityka PiS. Nawet jeśli poseł Bartłomiej Wróblewski wypowiadał się w tej kwestii, to zawsze były to podobne do tych dzisiejszych (15 stycznia – dop. red.) puste deklaracje, bieganie z czekami bez pokrycia i inne równie żenujące próby medialnego zaistnienia w danym temacie. Nikt rozsądny nie traktuje tego poważnie - odpowiedział nam Jacek Jaśkowiak.