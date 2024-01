Do sytuacji dotyczącej Hali Arena odniósł się również Mateusz Rozmiarek z PiS, który również zauważa, że nikomu nie zależy na tym, aby miejsce zniknęło z mapy Poznania.

- To jest dyskusja merytoryczna, ale nie jest decyzyjna. Uważam, że Hala Arena nie powinna być zburzona. Jeżeli nie będziemy mieli środków na jej modernizacje, choć nie wiemy, czy też prezydent zabiegał o środki wewnętrzne, to być może powinno zrobić się wszystko na tyle, aby w miarę możliwości odrestaurować to miejsce. Uważam, by całkowicie to niszczyć i postawić coś nowego, to trochę koncepcja zatracania tego historycznego budynku w Poznaniu. Szkoda, aby Arena poszła śladami m.in. dworca kolejowego