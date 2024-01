Holender od ponad miesiąca pozostaje bez pracy. Jego usługami było i nadal jest rodzime Vitesse Arnhem, w którym van den Brom rozpoczynał karierę jako piłkarz. Obecnie ekipa występująca w najwyższej klasie rozgrywkowej radzi sobie bardzo słabo, zajmując ostatnie miejsce w lidze i jest mocno zagrożona spadkiem z Eredivise. Jeśli tak by się wydarzyło, oznaczałoby ich pierwszą degradację od 34 lat.

- Oczywiście mam w głowie obraz miejsca, gdzie chciałbym trafić, bo chcę coś osiągnąć. Jestem jednak sportowcem i zawsze dążę do celu. To byłoby najlepsze, ale jeśli tak nie będzie, to mogę zadowolić się nieco słabszym zespołem. Brakuje mi codziennej pracy. Już za tym tęsknię