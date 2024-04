Ostatnie tygodnie trenera Warty Poznań w zespole. Dawid Szulczek: "Chcę dawać z siebie 100 procent, a nie urządzać sobie jakieś spotkania"

- Dopóki matematycznie nie jesteśmy utrzymani, to z szacunku dla szatni, sztabu, ludzi, którzy dali mi szansę, nie myślę o tym, gdzie będę po sezonie. To jest też powiązane z wartościami, które wyznaję. Chcę się skupić na tym, co jest tu i teraz. Warta płaci mi pensję i chcę oddać z siebie 100 procent, a nie urządzać sobie jakieś spotkania. Przyjdzie na pewno na to odpowiedni czas - powiedział.