Pocztówka z Belek - Który z zawodników Lecha Poznań jest najlepszym koszykarzem? "Sporo zawodników próbowało mu dorównać"

W niedzielę najlepszym koszykarzem okazał się zostać 17-letni pomocnik.

- W sobotę i niedzielę był czas na korzystanie z udogodnień hotelowych, takich jak gra w kręgle, bilarda, golfa czy gry video. Ja osobiście grałem w bilarda razem z Bartkiem Tomaszewskim, Igorem Draszczykiem i Sammy Dudkiem. Sobota była słonecznym dzień, właśnie dlatego można było wyjść również na spacer po resorcie. Niedziela była dniem zaplanowanym na dwa treningi (oba na boisku). Na rannej sesji mieliśmy straszną ulewę i w połowie treningu zeszliśmy do szatni. Mieliśmy obawy, czy drugi trening się odbędzie, ale mieliśmy alternatywę w postaci siłowni. Na szczęście udało się doprowadzić boisko do porządku i odbyliśmy popołudniowy trening. To był wymagający dzień, który skończyliśmy grając na automatach do koszykówki. Najlepszy okazał się Patryk Olejnik, który pobił rekord. Sporo zawodników próbowało mu dorównać, między innymi Filip Bednarek, Alan Czerwiński czy Radosław Murawski, ale im ta sztuka się nie udała. Był to przyjemny wieczór poprzedzony kolacją i tak właśnie skoczyliśmy ten dzień