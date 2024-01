Pocztówka z Belek: jak wyglądają pierwsze dni przygotowań zawodników Lecha Poznań? "Jesteśmy pod wrażeniem całej infrastruktury"

W hotelu jest naprawdę ogrom miejsca i jesteśmy pod wrażeniem całej infrastruktury. Znajdują się w nim baseny, kręgielnia oraz pola golfowe, chociaż na ten moment nie było nam dane z nich korzystać. Mamy wiele miejsc, w których możemy spędzać czas wolny, czy to po treningach, czy też po wspólnych posiłkach. Na drugi dzień po przylocie zaczęliśmy treningi, dokładnie dwa razy dziennie. Są one wymagające, lecz o to w tym wszystkim chodzi, aby dobrze przygotować się do rundy wiosennej. W środę również wykonaliśmy dwa treningi, w tym na siłowni. Czwartek był dniem meczowym. Niestety nie mogliśmy dokończyć spotkania ze względu na warunki pogodowe, padający deszcz, który utrudniał granie. Byliśmy przygotowani na taki scenariusz, lecz nie spodziewaliśmy się opadów w takiej ilości, jaką zobaczyliśmy w trakcie meczu. W hotelu też są normalni goście, inne drużyny, w tym LASK, z którym rozegraliśmy pierwszy mecz kontrolny