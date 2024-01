Lech Poznań wyszedł na pierwszy sparing w tym roku w galowym składzie. Lecz przez 20 minut niewiele miał do powiedzenia. Trzeci zespół austriackiej Bundesligi, który wcześniej zmierzył się w Belek już z Hansą Rostock (2:1) i Steauą Bukareszt (1:3) był wyraźnie szybszy, lepiej operował piłką i zmusił lechitów do głębokiej obrony.

W 17 min. było 1:0 dla Austriaków. Po prostopadłym podaniu na czystej pozycji znalazł się Nigeryjczyk Moses Usor i pewnie strzelił do poznańskiej bramki. Nie najlepiej wyglądali w tej sytuacji nasi środkowi obrońcy Salamon i Milić, którzy zbyt łatwo przepuścili piłkę.

Dziesięć minut później oglądaliśmy najlepszą akcję Lecha Poznań. Kontratak rozpoczął Hotić, zagrał do Ishaka, a ten przedłużył podanie do Velde. Norweg jednak z ostrego kąta trafił tylko w boczną siatkę.

Po krótkiej przerwie w 30 minucie, w Belek mocno się rozpadało i druga kwarta, toczyła się w trudnych warunkach atmosferycznych. Lechici jednak mieli zdecydowanie więcej okazji, by doprowadzić do wyrównania. Aktywny Marchwiński główkował groźnie po wrzutce Douglasa, a potem Szkot dobrze dograł do Velde, który po efektownym rajdzie uderzył minimalnie obok prawego słupka.