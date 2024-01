Tak wyglądał jeden z pierwszych zagranicznych obozów Lecha Poznań. Kolejorz trenował na Węgrzech, a potem... zdobył mistrzostwo Bartosz Kijeski

W trakcie zimowego obozu przygotowawczego na Węgrzech, piłkarze Lecha Poznań relaksują się przy grze w karty. Na zdjęciu widać od lewej strony: Janusza Kupcewicza, Józefa Adamca i Mariusza Niewiadomskiego. Zobacz kolejne zdjęcia ---> cyryl.poznan.pl/Andrzej Szozda Zobacz galerię (32 zdjęcia)

Tegoroczny zimowy obóz przygotowawczy piłkarze Lecha Poznań spędzają w Belek w Turcji. W zeszłym roku był to Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kolejorz od wielu lat wybiera zagraniczne destynacje. Jest to jednak reguła, która zaczęła robić się bardzo popularna dopiero w XXI wieku. Rzadziej jeżdżono za granicę w latach 90., natomiast w latach 80. był to absolutny luksus. Na taki Kolejorz pozwolili sobie w 1983 roku, gdy do rundy wiosennej przygotowywał się na Węgrzech. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu.