Ta zima w Lechu Poznań może być nietypowa. Chodzi o transfery

Lech Poznań nie planuje transferów w zimowe okienko. Takiej sytuacji nie było od wielu lat. A przecież kilku zawodników, których wcześniej udało się pozyskać w styczniu czy lutym, należy dziś do kluczowych postaci poznańskiej drużyny, a trener Mariusz Rumak właśnie od nich będzie rozpoczynał ustalanie składu, w wiosennych meczach.

- Duży jeden transfer już przeprowadziliśmy, mam na myśli powrót Bartka Salamona. I mamy jeszcze ten plus, że jeszcze go nie trzeba wprowadzać do zespołu. Co do wzmocnień, to dajemy sobie czas, by przyjrzeć się tej drużynie. Okienko jest długie, jeśli coś niespodziewanego się wydarzy i będziemy kogoś potrzebować, to dlaczego nie? Chcę jednak też podkreślić, że mamy kilku piłkarzy, których potencjał nie był wykorzystany. Są to m.in. Afonso Sousa, Antonio Milić, Jesper Karlstroem, Filip Szymczak czy Filip Marchwiński. Trzeba przede wszystkim ustabilizować ich formę