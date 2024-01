Stadion Miejski w Poznaniu z logiem sponsora. Czy przystanki przy Enea Stadionie zmienią nazwę? Bartosz Kijeski

Zakończył się montaż tablic z logiem sponsora tytularnego Stadionu Miejskiego, na którym to swoje mecze rozgrywa Lech Poznań. "Enea Stadion" na elewacji III oraz IV trybuny zyskał nowy wygląd. Teraz przyszło czekać na wyczyszczenie membrany, której to proces zapowiedziano w 2024 roku. Być może dojdzie także do zmian nazwy przystanków komunikacji miejskiej.