Lech Poznań zasłużył jedynie na gwizdy. Remis z Cracovią w fatalnym stylu

Na mecz trener Mariusz Rumak desygnował nieco zmodyfikowaną jedenastkę, niż miało to miejsce przed tygodniem. Szkoleniowiec Lecha nie mógł skorzystać z Bartosza Salamona , który musiał pauzować za cztery żółte kartki. Od pierwszych minut nie było Kristoffera Velde , który usiadł na ławce rezerwowych. Nie było również Filipa Marchwińskiego , który z powodu urazu był poza składem meczowym.

Przewaga Lecha Poznań, z której nic nie wynikło

Pierwsze minuty przy Bułgarskiej nie były zbytnio porywające, a ok. 20 tysięcy dzieci, które przyszły na miejski obiekt w ramach miały prawo się wynudzić. Ani jedni, ani drudzy nie potrafili przeprowadzić konstruktywnej akcji. Gra była szarpana, chaotyczna a w grze, szczególnie Kolejorza było sporo nerwowości. To Niebiesko-Biali byli stroną dominującą, jeśli chodzi o posiadanie piłki . Jednak kolejny raz w tym sezonie długo nic z tego nie wynikało.

Chwilę później poznaniacy powinni prowadzić 1:0. Świetnym podaniem do Mikaela Ishaka popisał się Elias Andersson. Kapitan Lecha stanął oko w oko z Lukasem Hrosso, jednak tylko Szwed wie, jak to nie wpadło do krakowskiej bramki.