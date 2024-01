Piłkarze Warty Poznań od tygodnia przygotowują się do wznowienia rundy wiosennej. W najbliższą niedzielę (21 stycznia) Zieloni, jako jedna z ostatnich drużyn w ekstraklasie, udadzą się na zagraniczne zgrupowanie. Kierunkiem poznaniaków będzie tureckie Side. Czy podczas niego będziemy mieli okazję zobaczyć nowe twarze? Trener Dawid Szulczek odpowiedział na to nurtujące pytanie.

Takiego komfortu podczas przygotowań do sezonu trener Dawid Szulczek nie miał od momentu, gdy w listopadzie 2021 roku obejmował stery zespołu. Podczas zajęć ma dostępnych łącznie aż 27 zawodników, a na horyzoncie wracającego do pełni zdrowia Adama Zrelaka. Słowak, po groźnym urazie odniesionym we wrześniu zeszłego roku, powoli rozpoczyna treningi. Na razie tylko indywidualne, jednak najważniejsze, że lidera poznańskiej drużyny można zobaczyć już na boisku. Musisz przeczytać: Piłkarze Lecha Poznań dotarli już do tureckiego Belek. Polecieli jednym samolotem z rywalem z ekstraklasy To jest na tyle dobra informacja, że słowacki napastnik będzie mógł pojechać z resztą zespołu na zimowy obóz do Side. Warciarze do Turcji wyruszą w najbliższą niedzielę (21 stycznia), czyli dzień po pierwszym sparingu w 2024 roku. Rywalem Zielonych będzie Widzew Łódź, który swoje zgrupowanie (w tureckiej Antalyi) rozpocznie dwa dni później od poznaniaków.

Szkoleniowiec Warty Poznań po pierwszym treningu, w obecności dziennikarzy, jasno zadeklarował i zakomunikował, że powrót Zrelaka do drużyny będzie porównywalny do dwóch-trzech transferów. Czy poznaniacy mogą jednak liczyć na wzmocnienia?

Czy Warta Poznań dokona transferów?

Wiele wskazuje na to, że zimowe okienko transferowe będzie niezwykle spokojne. Ekipa z Dolnej Wildy, w porównaniu do pozostałych drużyn ekstraklasy, kompletowała swój zespół w trakcie trwania rundy jesiennej. We wrześniu do zespołu przybyli Bogdan Tiru i Tomas Prikryl, a w październiku napastnik Marton Eppel. - Życzę sobie, aby wszyscy byli zdrowi. Zrobiliśmy trzy wzmocnienia w trakcie rundy jesiennej, a bez nich byłoby więcej zamieszania, bo musielibyśmy wprowadzać do zespołu nowe twarze

- powiedział trener Dawid Szulczek.

Jak zaznaczył sam szkoleniowiec, nowych twarzy możemy się spodziewać jedynie wówczas, gdy w klubie nastąpi do transferów wychodzących. A na to obecnie się nie zapowiada. Żaden z zawodników Warty nie jest obecnie bardzo pożądany. Poza młodym Kajetanem Szmytem, którego saga transferowa powoli zamienia się w telenowelę. Jak słyszymy, na stole pojawiło się kilka ofert, a sam piłkarz oraz jego agent mieli udać się do Hiszpanii na wstępne rozmowy z jednym z tamtejszych klubów. Szmyt w Warcie na razie pozostaje i aktywnie bierze udział w treningach z zespołem i na 99 procent uda się na zimowy obóz do Turcji.

