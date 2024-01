Piłkarze Lecha Poznań dotarli już do tureckiego Belek. Polecieli jednym samolotem z rywalem z ekstraklasy

Lech podróżował z ekstraklasowym rywalem

Piłkarze Lecha wczoraj chwilę po godz. 13 wystartowali z berlińskiego lotniska Brandenburg w stronę tureckiej Antalyi. Stamtąd autokarem przemieścili się do kurortu Calista Luxury Resort w Belek, oddalonego o około 30 kilometrów od miejsca przylotu. Na miejscu zameldowali się o godz. 19 lokalnego czasu (różnica między Polską a Turcją wynosi +2 godziny) i spędzą tam 11 dni.

Do Turcji poznaniacy podróżowali tym samym samolotem, co piłkarze Pogoni Szczecin. Ekipa Jensa Gustafssona podobnie, jak Niebiesko-Biali, spędzi w Belek 11 dni. Łącznie aż 14 z 18 drużyn ekstraklasy będzie przebywać na Riwierze Tureckiej. Pozostałe zespoły, jak Piast Gliwice oraz Stal Mielec będą przygotowywać się w Hiszpanii, Śląsk Wrocław pojedzie do Chorwacji i Austrii, natomiast Puszcza Niepołomice, jako jedyny zespół pozostanie w Polsce.