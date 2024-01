Trzecioligowe zespoły się wzmacniają i rozpoczęły przygotowania. Sokół Kleczew uległ drużynie Dariusza Żurawia.

Unici rozbijają rywala na początku przygotowań

Podopieczni trenera Tomasza Bekasa zakończyli rundę jesienną najwyżej spośród wszystkich wielkopolskich zespołów, zajmując czwartą pozycję w tabeli trzeciej ligi. Na początku przygotowań do rundy wiosennej Unia Swarzędz wygrała z Mieszko Gniezno 7:1 (5:0). Autorami bramek dla „Dumy Swarzędza” zostali: Dałek, Laskowski, Paczyński, Biegański, Kuźnik i dwukrotnie Borowiak. Kolejny sparing podopieczni trenera Tomasza Bekasa zagrają 20 stycznia i podejmą w nim Lubuszanina Drezdenko. Po nim unici udadzą się na obóz przygotowawczy, który odbędzie się w Ustroniu Morskim. Tam rozegrają dwie gry kontrolne - 28 stycznia z IV-ligową Kluczevią Stargard i 31 stycznia z II-ligową Kotwicą Kołobrzeg.

Intensywne przygotowania rezerw Lecha Poznań do rundy wiosennej

Pogoń również powróciła do treningów

Drugi najlepszy zespół w trzeciej lidze, spośród wielkopolskich ekip - Pogoń Nowe Skalmierzyce również wznowiła treningi. Na inauguracyjnej jednostce pojawiło się 25 zawodników. W przeciwieństwie do Unii Swarzędz, podopieczni trenera Łukasza Bandosza swój pierwszy sparing rozegrają dopiero 27 stycznia z Polonią Leszno. Do tego momentu Pogoń rozegra dwie, wewnętrzne gry kontrolne.

Poloniści rozprawili się z Polonią

Sokół Kleczew rozpoczyna przygotowania od porażki

Sokół na początku stycznia przeprowadził efektowny transfer. Nowym piłkarzem Sokoła został Przemysław Kita. 30-letni napastnik jest wychowankiem Włókniarza Pabianice. W swojej piłkarskiej przygodzie występował na boiskach ekstraklasowych w szeregach ŁKS-u Łódź i Cracovii Kraków, w których w sumie rozegrał 32 mecze i strzelił 3 bramki. Jeśli chodzi o przygotowania to podopieczni trenera Łukasza Cichosa postawili sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Swój pierwszy sparing zagrali z I-ligową Wisłą Płock. Sokół przystępował do tego spotkania osłabiony i przy okazji testował kilku zawodników. Do Płocka nie dotarli Krystian Pawlak, Michał Grobelny i Aleksander Kultys, których dopadły choroby. Klub z Wielkopolski uległ w pierwszym zimowym sparingu 0:3. Warto dodać, że w ekipie trenera Dariusza Żurawia pierwsze minuty zaliczył Oskar Tomczyk, który rozegrał 45 minut.